Несмотря на то, что упоминания о сквирте есть в трудах Аристотеля, древних китайцев и "Камасутре", научных данных о нем по-прежнему крайне мало, а некоторые ученые и вовсе сомневаются в его существовании. Но последние исследования полностью подтвердили, что это не миф.

Сквирт или сквиртинг – это выделение определенного количества прозрачной или слегка окрашенной жидкости с женской уретры, что происходит во время секса.

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Как возникает сквирт?

Проанализировав состав "женского эякулята", ученые выяснили много интересного.

Во-первых , что это не только моча (этот факт долго относился наукой под сомнение, поэтому открытие важно).

, что это не только моча (этот факт долго относился наукой под сомнение, поэтому открытие важно). Во-вторых , в нем содержатся белковые компоненты такие же, как и в мужской сперме: в частности, там нашли креатинин и ПСА – белок, вырабатываемый мужской простатой.

, в нем содержатся белковые компоненты такие же, как и в мужской сперме: в частности, там нашли креатинин и ПСА – белок, вырабатываемый мужской простатой. В-третьих, объем жидкости, по данным одного из исследований, может составлять 0,3 до 150 миллилитров. Известно, что в эякулята сладковатый вкус, его запах не похож на запах мочи.

Явлению обильного сквирта посвящен один из немногих экспериментов. Семь женщин, которые сообщили о своей способности к сквиртингу, прошли УЗИ и занялись сексом. УЗИ перед сексом подтвердило, что мочевой пузырь каждой женщины был пуст. Вторая серия УЗИ была сделана перед приближением оргазма – и показала, что мочевые пузыри женщин наполнены.

При третьем УЗИ, проведенном после оргазма со сквиртом, мочевой пузырь каждой вновь был пуст. Жидкость, выделившаяся при сквирте, исследователи собрали, чтобы проанализировать состав. Сквирт-жидкость содержала урину, креатинин, а в пяти участниц – уже упомянутый белок. При этом в обычных образцах мочи этих женщин никакого ПСА не было.

Как много женщин склонны к сквирту?

По данным исследований, хотя бы раз в жизни сквирт переживали до 54% ​​женщин. Многие исследования делались методом опроса, и часто с очень небольшим числом участниц. В любом случае говорить, что "никакого сквирта не существует", становится все сложнее, а само явление может оказаться гораздо более распространенным, чем предполагали ученые.

Сквирт – довольно распространенное явление

По данным опроса трехсот двадцати женщин, способных к сквирту, 78,8% из них считают, что эта особенность обогащает их сексуальную жизнь, а 90% партнеров и партнерш респонденток считают сквирт привлекательным.

Все ли женщины способны к сквирту? Хотя некоторые секс-коучи уверяют, что да, для науки это по-прежнему вопрос открытый.

Как себя вести?

Для женщин, имеющих сквирт, не так важно знать состав и механику выделений, как построить комфортные отношения со своими особенностями и быть уверенной, что с телом все в порядке. О сквирте можно предупреждать партнера или партнершу, а рядом с кроватью держать несколько полотенец или салфеток.

Международное общество специалистов по сексуальной медицине указывает, что сквирт – норма, о нем не следует волноваться и нет смысла его стесняться.