22 червня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України отримала інформацію про ймовірний теракт росіян на Запорізькій атомній станції. Наступного дня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New Statement підтвердив, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Зокрема Буданов розповів, що РФ замінувала ставок-охолоджувач станції. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.
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Йодид калію можна купити в українських аптеках
На тлі загрози російського теракту деякі українські медіа публікували статті про те, що кияни активно купували йодид калію в аптеках. У деяких столичних аптеках люди запитували, як захиститися у випадку ядерної небезпеки, проте йодид калію купили лише одиниці. Також були й такі аптеки, у яких за кілька днів жоден киянин не купив йодиду калію.
На кількох сайтах аптек ми знайшли в наявності таблетки йодиду калію від різних виробників. Зокрема станом на кінець червня 2023 року таблетки йодиду калію виробника "Дарниця", фото яких поширюють користувачі, були в 11 аптеках Києва. Водночас йодид калію можна знайти в Києві й від інших виробників.
Наявність таблеток йодиду калію виробника "Дарниця" у столичних аптеках станом на 3 липня 2023 року / Фото VoxCheck
Станом на 3 липня 2023 року таблетки йодиду калію виробника "Дарниця" можна було придбати у 13 аптеках Києва. Тоді як таблетки від інших виробників можна купити у більшій кількості аптек.
Як приймати йодид калію
У Міністерстві охорони здоров’я України пояснюють, що приймати йодид калію як профілактику не можна. Цей засіб корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. У Міністерстві зауважують, що профілактика йодидом калію потрібна лише у випадку, коли аварія вже відбулася та після офіційного сповіщення про загрозу небезпечних викидів. Тоді як спиртовий розчин йоду чи розчин Люголя не допомагають у разі викидів радіації.
У разі аварії йодид калію треба приймати:
- дітям до 1 місяця – 16 мг;
- діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг;
- діти від 3 до 12 років – 62,5 мг;
- підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.
Натомість людям старше 40 років йодид калію не призначають. Також у Міністерстві охорони здоров’я України рекомендують приймати йодид калію за 6 та менше годин до надходження радіоактивної хмари, одночасно з нею та через 6 годин після. Утім, не рекомендовано вживати йодид калію після 24 годин після надходження хмари.
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