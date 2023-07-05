22 червня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що розвідка України отримала інформацію про ймовірний теракт росіян на Запорізькій атомній станції. Наступного дня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The New Statement підтвердив, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Зокрема Буданов розповів, що РФ замінувала ставок-охолоджувач станції. Без охолодження ядерні реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.

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Йодид калію можна купити в українських аптеках

На тлі загрози російського теракту деякі українські медіа публікували статті про те, що кияни активно купували йодид калію в аптеках. У деяких столичних аптеках люди запитували, як захиститися у випадку ядерної небезпеки, проте йодид калію купили лише одиниці. Також були й такі аптеки, у яких за кілька днів жоден киянин не купив йодиду калію.

На кількох сайтах аптек ми знайшли в наявності таблетки йодиду калію від різних виробників. Зокрема станом на кінець червня 2023 року таблетки йодиду калію виробника "Дарниця", фото яких поширюють користувачі, були в 11 аптеках Києва. Водночас йодид калію можна знайти в Києві й від інших виробників.



Наявність таблеток йодиду калію виробника "Дарниця" у столичних аптеках станом на 3 липня 2023 року / Фото VoxCheck