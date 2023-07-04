Поради від МОЗ для Українців

У випадку офіційних повідомлень про радіаційну аварію людям необхідно залишатися у приміщенні. Якщо тривожна заява застала на вулиці, потрібно терміново зайти у приміщення. Далі необхідно дотримуватися інструкцій від представників влади.

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Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем,

– мовиться у повідомленні.

Що покласти у тривожну валізку

свої документи (та їхні копії);

маску для обличчя або респіратор;

аптечку й тижневий запас ліків (якщо маєте хронічні захворювання);

вологі серветки;

одяг та взуття;

їжу й воду.

Важливо! Українців закликають обмотати свої валізи або наплічник харчовою плівкою чи скотчем.



Що взяти у тривожну валізку / Інфографіка МОЗ

Що кажуть в Офісі Президента

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – оцінив загрозу російського теракту на ЗАЕС як 50 на 50. Російські окупанти розуміють, що світ уважно стежить. Якщо окупанти щось скоять, реакція буде. Зокрема, росіяни бояться, що це торкнеться "Росатому".