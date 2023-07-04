Поради від МОЗ для Українців
У випадку офіційних повідомлень про радіаційну аварію людям необхідно залишатися у приміщенні. Якщо тривожна заява застала на вулиці, потрібно терміново зайти у приміщення. Далі необхідно дотримуватися інструкцій від представників влади.
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Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем,
– мовиться у повідомленні.
Що покласти у тривожну валізку
- свої документи (та їхні копії);
- маску для обличчя або респіратор;
- аптечку й тижневий запас ліків (якщо маєте хронічні захворювання);
- вологі серветки;
- одяг та взуття;
- їжу й воду.
Що взяти у тривожну валізку / Інфографіка МОЗ
Що кажуть в Офісі Президента
Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – оцінив загрозу російського теракту на ЗАЕС як 50 на 50. Російські окупанти розуміють, що світ уважно стежить. Якщо окупанти щось скоять, реакція буде. Зокрема, росіяни бояться, що це торкнеться "Росатому".