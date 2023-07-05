22 июня 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что разведка Украины получила информацию о вероятном теракте россиян на Запорожской атомной станции. На следующий день руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The New Statement подтвердил, что Россия завершила подготовку к теракту в ЗАЭС. В частности, Буданов рассказал, что РФ заминировала ставок-охладитель станции. Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.
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Йодид калия можно купить в украинских аптеках.
На фоне угрозы российского теракта некоторые украинские медиа публиковали статьи о том, что киевляне активно покупали йодид калия в аптеках. В некоторых столичных аптеках люди спрашивали Как защититься в случае ядерной опасности, однако йодид калия купили только единицы. Также были и такие аптеки, в которых через несколько дней ни один киевлянин не купил йодида калия.
На нескольких сайтах аптек мы нашли в наличии таблетки йодида калия от разных производителей. В частности, по состоянию на конец июня 2023 года. таблетки йодида калия производителя "Дарница", фото которых распространяют пользователи, были в 11 аптеках Киева. В то же время йодид калия можно найти в Киеве и от других производителей.
Наличие таблеток йодида калия производителя "Дарница" в столичных аптеках по состоянию на 3 июля 2023 года / Фото VoxCheck
По состоянию на 3 июля 2023 г. таблетки йодида калия производителя "Дарница" можно было приобрести в 13 аптеках Киева. В то время как таблетки от других производителей можно купить в большем количестве аптек.
Как принимать йодид калия
В Министерстве здравоохранения Украины объясняют, что принимать йодид калия в качестве профилактики нельзя. Это средство полезно только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. В Министерстве отмечают, что профилактика йодидом калия нужна только в случае, когда авария уже произошла и после официального оповещение об угрозе опасных выбросов В то время как спиртовой раствор йода или раствор Люголя не помогают при выбросах радиации.
В случае аварии йодид калия нужно принимать :
- детям до 1 месяца – 16 мг;
- дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;
- дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;
- подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.
А людям старше 40 лет йодид калия не назначают. Также в Министерстве здравоохранения Украины рекомендуют принимать йодид калия за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака одновременно с ним и через 6 часов после. Впрочем, не рекомендуется употреблять йодид калия после 24 часов после поступления облака.
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