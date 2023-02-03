Щороку в усьому світі діагностується приблизно 225 тисяч випадків злоякісних новоутворень яєчників та близько 140 тисяч смертей від цього захворювання. До нього схильні жінки різного віку, проте найчастіше рак яєчників діагностується у жінок старшого віку. Попри успіхи у діагностиці цієї патології, близько 75% випадків виявляють на пізніх стадіях.

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Нове дослідження раку яєчників

Органи охорони здоров'я сподівалися покращити ці показники шляхом щорічного скринінгу захворювання серед жінок із груп ризику. Щоб оцінити ефективність цього заходу, вчені Університетського коледжу Лондона проаналізували дані понад 200 тисяч жінок в постменопаузі, які брали участь у дослідженні з 2001 по 2005 роки.

Половина учасниць проходила щорічне обстеження за допомогою УЗД органів малого таза, інша половина складала щорічний аналіз крові для виявлення білка СА125, пов'язаного з онкозахворюванням, та ультразвукове сканування в тому випадку, якщо рівень білка змінювався.

Скринінг раку яєчників не зменшує смертність

Результати показали, що скринінг за допомогою аналізу крові виявив на 39% більше випадків раку яєчників на І/ІІ стадії порівняно з ультразвуковим обстеженням, при цьому він не призвів до зниження смертності від цього захворювання. На думку вчених, це може пояснюватися агресивною формою раку яєчників.

Разом з тим, в ході дослідження з'ясувалося, що пацієнтки, у яких захворювання було виявлено в ході скринінгу за допомогою аналізу крові, не так добре реагували на стандартну терапію порівняно з жінками, у яких новоутворення діагностовано на підставі симптомів.