Ежегодно во всем мире диагностируется около 225 тысяч случаев злокачественных новообразований яичников и около 140 тысяч смертей от этого заболевания. К нему подвержены женщины всех возрастов, однако чаще всего рак яичников диагностируется у женщин старшего возраста. Несмотря на успехи в диагностике этой патологии, около 75% случаев выявляют на более поздних стадиях.

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Новое исследование рака яичников

Органы здравоохранения надеялись улучшить эти показатели путем ежегодного скрининга заболевания среди женщин из групп риска. Чтобы оценить эффективность этого мероприятия, ученые Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 200 тысяч женщин в постменопаузе, принимавших участие в исследовании с 2001 по 2005 годы.

Половина участников проходила ежегодное обследование с помощью УЗИ органов малого таза, другая половина составляла ежегодный анализ крови для выявления белка СА125, связанного с онкозаболеванием, и ультразвуковое сканирование в том случае, если уровень белка изменялся.

Скрининг рака яичников не уменьшает смертность

Результаты показали, что скрининг с помощью анализа крови выявил на 39% больше случаев рака яичников на I/II стадии по сравнению с ультразвуковым обследованием, при этом он не привел к снижению смертности от этого заболевания. По мнению ученых, это может объясняться агрессивной формой рака яичников.

Вместе с тем, в ходе исследования выяснилось, что пациентки, у которых заболевание было обнаружено в ходе скрининга с помощью анализа крови, не столь хорошо реагировали на стандартную терапию по сравнению с женщинами, у которых новообразование диагностировано на основании симптомов.