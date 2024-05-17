Пошкодження стравоходу

Проблеми зі здоровʼям 8-річної Діани з Тернополя почалися, коли вона ще немовлям випадково випила мийний засіб. Її мама швидко викликала швидку допомогу, але хімічна речовина встигла пошкодити слизову оболонку її стравоходу. Попри місяць лікування, у дівчинки з часом розвинулися ускладнення, як труднощі з ковтанням.

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Щоб визначити ступінь ураження, лікарі спробували провести ендоскопію, але це не вдалося через звуження стравоходу. Діана незабаром вже не могла проковтнути навіть воду, їй встановили діагноз рубцевий стеноз стравоходу внаслідок опіків.

Операція у Львові

Після багатьох років регулярних, але все менш ефективних процедур розширення стравоходу, ситуація погіршилася до такої міри, що вживання твердої їжі стало неможливим. В такій критичній ситуації мама Діанки звернулася за допомогою до спеціалістів у Львові, які запропонували вихід – радикальну хірургію.

Ми вирішили виконати пацієнтці загрудинну товстокишкову пластику стравоходу. Тобто стравохід дитини ми замінили частинкою її власного товстого кишківника. Ми взяли фрагмент довжиною 26 см, провели транспозицію за грудину, пришили його зверху – до горла, а знизу – до шлунку. Тобто зараз їжа потрапляє до шлунку Діани через ту пересаджену частинку кишки, яка тепер виконує функцію стравоходу,

– пояснив хірург Дмитро Грицак.

Хоча операція тривала 4,5 години та була вкрай складною, її успішний результат вже спостерігається: Діанка почала вживати тверду їжу і навіть мріє про піцу.