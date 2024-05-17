Повреждение пищевода

Проблемы со здоровьем 8-летней Дианы из Тернополя начались, когда она еще младенцем случайно выпила моющее средство. Ее мама быстро вызвала скорую помощь, но химическое вещество успело повредить слизистую оболочку ее пищевода. Несмотря на месяц лечения, у девочки со временем развились осложнения, как трудности с глотанием.

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Чтобы определить степень поражения, врачи попытались провести эндоскопию, но это не удалось из-за сужения пищевода. Диана вскоре уже не могла проглотить даже воду, ей установили диагноз рубцовый стеноз пищевода вследствие ожогов.

Операция во Львове

После многих лет регулярных, но все менее эффективных процедур расширения пищевода, ситуация ухудшилась до такой степени, что употребление твердой пищи стало невозможным. В такой критической ситуации мама Дианки обратилась за помощью к специалистам во Львове, которые предложили выход – радикальную хирургию.

Мы решили выполнить пациентке загрудинную толстокишечную пластику пищевода. То есть пищевод ребенка мы заменили частью ее собственного толстого кишечника. Мы взяли фрагмент длиной 26 см, провели транспозицию за грудину, пришили его сверху – к горлу, а снизу – к желудку. То есть сейчас пища попадает в желудок Дианы через ту пересаженную частичку кишки, которая теперь выполняет функцию пищевода,

– объяснил хирург Дмитрий Грицак.

Хотя операция длилась 4,5 часа и была крайне сложной, ее успешный результат уже наблюдается: Дианка начала употреблять твердую пищу и даже мечтает о пицце.