Більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину, який був у березні-квітні.

Вдвічі менша кількість жителів країни (28%) вважають такий крок виправданим, а ще 15% – не визначилися, свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

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Найбільше повернення до жорсткого карантину на всій території України порівняно підтримують представники старшої вікової категорії, мешканців обласних центрів, а також Заходу і Сходу України.



Ставлення українців до жорсткого карантину / Фото rb

Підтримка карантинного зонування

Також жовтневе опитування показало, що виправданою практику карантинного зонування вважає третина українців (33%), а не виправданою – чверть (24%).

При цьому більша частина опитаних (44%) не сформували однозначного ставлення до карантинного зонування і вважають його наскільки виправданим, настільки й ні.

Опитування проводилося у період з 8 по 18 жовтня 2020 року серед 1801 респондента по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка 24 каналу