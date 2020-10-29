Большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина, который был в марте-апреле.

Вдвое меньшее количество жителей страны (28%) считают такой шаг оправданным, а еще 15% не определились, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Больше всего возвращение к жесткому карантину на всей территории Украины сравнительно поддерживают представители старшей возрастной категории, жители областных центров, а также Запада и Востока Украины.



Отношение украинцев к жесткому карантину / Фото rb

Поддержка карантинного зонирования

Также октябрьский опрос показал, что оправданной практику карантинного зонирование считает треть украинцев (33%), а не оправданной – четверть (24%).

При этом большая часть опрошенных (44%) не сформировали однозначного отношения к карантинному зонированию и считают его настолько же оправданным, насколько и нет.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 года среди 1801 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.



Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика 24 канала