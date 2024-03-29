Вплив війни став відчутним для кожного: люди втрачали свої домівки, рідних на війні, зазнавали фінансових труднощів, відчували глибоку скорботу та тривогу від розлуки з близькими, поставали перед труднощами адаптації в нових країнах, переживали страх за власне життя та життя близьких. Дехто зіткнувся з розлученнями, інші ж щодня наражають себе на небезпеку, борючись за свободу нашої землі.

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Агресія з боку Росії спричинила критичне погіршення психологічного стану українських громадян. Так, найбільший медичний сервіс в Україні, Helsi, провів дослідження стану психічного здоров'я українців. Опитування, яке проходило через додаток, включало питання не лише про психічне здоров'я, але й про досвід співпраці з психотерапевтами та психологами.

Скільки українців потребують психологічної підтримки

Згідно з результатами, майже 54% респондентів мали досвід звернення по психотерапевтичну допомогу, в той час, як 46% не намагалися покращити свій психологічний стан за допомогою фахівців.

Скільки українців потребують психологічної підтримки / інфографіка Helsi

Основними причинами, що спонукали людей шукати психотерапевтичну підтримку, були:

відчуття тривоги або стресу – 64,3%;

депресія та поганий настрій – 59,5%;

труднощі з адаптацією до змін – 21,4%;

проблеми в стосунках – 19%.

Які послуги може надати українська медицина для психологічної підтримки

У відповідь на зростальну потребу у психологічній допомозі, уряд впровадив послугу психологічної підтримки на первинному рівні медичної допомоги. Лікарі мають можливість надавати допомогу в установах, де діє програма "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". Цей пакет з'явився в листопаді 2022 року у Програмі медичних гарантій.

Сімейний лікар вже може подивитися, чи потребує людина психологічної підтримки. Ми розробили рекомендації, як себе поводити, як самодіагностувати, як допомогти собі, щоб розв'язати проблему з психоемоційним станом,

– розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Однак, прослідковується позитивна динаміка щодо зниження рівня стресу. Більшість опитаних, а це 24% зазначили, що приділили роботі з психотерапевтом хоча б місяць. 21% мав консультації зі спеціалістом до 6 місяців. Понад рік приділяють увагу своєму психічному здоров’ю 14% опитуваних.



Скільки часу українці займаються з психологами / інфографіка Helsi

Пам’ятайте, що звернутись до спеціаліста ви зможете як онлайн, так і прийти на консультацію. Звернутись до спеціаліста не є слабкістю, а є турботою про своє психічне здоров’я тут і зараз.

