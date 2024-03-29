Сила нюху собак

Собаки мають надзвичайно чутливий нюх, який є їх головним і найбільш розвиненим органом чуття. Здатність цих чотирилапих друзів розпізнавати аромати перевищує аналогічні здібності людини у 10 – 100 тисяч разів.

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Вчені активно досліджують можливість використання цього унікального "дару" собак у біомедичних цілях, включаючи діагностику різних захворювань, таких як рак, віруси та параітарні інфекції.

Собаки здатні відчувати небезпечні для життя людини стани. При виявленні змін у запаху навчена тварина може заздалегідь попередити господаря про можливий напад епілепсії або гіпоглікемії (зниження рівня цукру в крові).

Нове дослідження нюху собак

На основі даних спостережень, фахівці в галузі психології та нейронауки з Університету Далхаузі припустили, що собаки можуть бути навчені на людях, які страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Цей стан розвивається у людей, які пережили подію, що травмує психіку, – шок, сильний переляк чи небезпека – приблизно у 25 – 35% випадків. Також воно поширене у людей, які пережили війну. Вважається, що загалом по популяції ПТСР зустрічається у 7 – 10% людей.

Однією з основних характеристик посттравматичного розладу є регулярні згадки травмуючих ситуацій або флешбеки, які можуть призводити до ступору або панічних атак. Вчені вважають, що собаки можуть навчитися переривати такі напади або навіть попереджати про них, реалізуючи маркери стресу в диханні людини.

Для перевірки цієї гіпотези дослідники провели низку експериментів. З 25 собак-кандидатів було відібрали лише двох, які мали достатню підготовку та мотивацію для завершення експерименту: золотистий ретривер, на ім'я Айві та метис німецької вівчарки та бельгійської вівчарки на прізвисько Келлі.

Собаки розпізнали ПТСР у людини

Як донорів запахів виступили 26 учасників іншого дослідження, присвяченого вивченню нейрокогнітивних механізмів, що відповідають за зв'язок між психологічною травмою та вживанням канабісу. Серед цих добровольців, 14 осіб (або близько 54%) відповідали діагностичним критеріям для ПТСР.

Собаки були навчені відрізняти цільовий запах від контрольного та показувати умовлений сигнал при виявленні першого, досягнувши при цьому точності 90%. У другій серії експериментів, собакам давали обнюхувати зразки по одному за раз, і Келлі показала точність в 81%, а результат Айві склав 74%.

Порівнюючи реакції собак зі звітами учасників про їхні емоції, дослідники виявили, що один собака реагував на стан тривоги, а інший – на прояви сорому. Вчені припустили, що нюх Айві міг бути "налаштований" на гормони, пов'язані з симпато-адреномедулярними реакціями (наприклад, адреналін), у той час як Келлі могла вловлювати запах гормонів гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, таких як кортизол.

Ці результати можуть бути важливими для запобігання ранніх симптомів ПТСР, оскільки для цього потрібна чутливість нюху до гормонів першої групи. Однак, враховуючи, що тільки двох та 25 собак було визнано придатними для такої роботи, пошук відповідних кандидатів буде складним.