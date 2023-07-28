Незвичні факти про секс

1. Протягом життя середньостатистичний здоровий чоловік еякулює близько 7200 разів та перебуває 50 тисяч годин у стані ерекції.

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2. Коли чоловіки племені валібрі вітаються, вони тиснуть один одному не руки, а пеніс.

3. Пеніс слона досягає довжини в середньому 1,95 метра. Але й він не найбільший у тваринному світі – пеніс кита може досягати 2,50 метра. Приблизно такий самий розмір і у гігантського кальмара. Для порівняння: найдовший у світі пеніс людини у стані ерекції – 34 см.

4. Перші секс-іграшки в історії з'явилися 28 тисяч років тому. Кам'яний 20-сантиметровий фалос виявили у 2005 році в печері в Німеччині.

5. Мезоморфофілія означає сексуальний потяг до м'язистого, сильного і потужного тіла. А як щодо еонізму – сексуальної практики, коли чоловік на час статевого акту любить одягатися в жіночий одяг? Ще не дивно? Тоді ось вам форнікофілія — сексуальний інтерес до комах і дрібних тварин, що повзають. Ще? Мізофіл збуджується від самої думки про брудний одяг (з плямами поту, крові, виділеннями).

6. Точку G названо на честь німецького гінеколога Ернста Грефенберга. Він виявив цю ерогенну зону у 1950 році.

7. У великому дослідженні, опублікованому в 1948 році професором Альфредом Чарльзом Кінсі, повідомляється, що 2,8% американців здатні зробити самі собі мінет. Вас це дивує? Тоді знайте, що ще 26% опитаних у тому ж дослідженні зізналися, що вже намагалися, але поки без успіху.

8. У 1950 роках США колу вважали ефективним сперміцидом і використовували як контрацептив для спринцювання піхви.

9. Одна чайна ложка (5 г) сперми має від 5 до 25 ккал.

10. Найдовший у світі зафіксований жіночий оргазм тривав 43 секунди.