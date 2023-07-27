Відмова в сексі – гірка пігулка, особливо, коли в парі один партнер майже завжди ініціює інтимну близькість, а інший зазвичай лише реагує – згодою чи відмовою.

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Але, скажемо чесно, відмовляти – трохи легше, ніж почути відмову. Ви засмучені та роздратовані, що партнер не помітив ваш настрій і поставив вас у незручну ситуацію. Або вам так ніяково його ображати, що відповідаєте на його загравання, хоча вам зовсім цього не хочеться. Однак відмова не завжди шкодить відносинам, якщо піднести її правильно.

Поясніть, чому кажете ні

Якщо ви не в настрої, найкраще пояснити, чому саме. Тому що більшість людей між рядками читають лише одну причину – проблема особиста. Не змушуйте партнера морочити голову і докоряти собі за те, що він зробив щось не так.

Втомилися після роботи – так і скажіть. А якщо причина все-таки пов'язана з партнером, поясніть йому, що вас турбує. Краще сказати прямо, ніж мовчки спостерігати, як накопичуються напруга та непорозуміння.

Запропонуйте інший час

Уявіть, як відмовляли б подрузі або другу, який запросив вас на каву. Якщо ви просто відповісте: "Не дуже хочеться", – це може прозвучати грубо. Швидше за все, ви скажете щось на кшталт: "Вибач, сьогодні хочу відпочити. Давай краще на вихідних?".

Так само і просте "ні" у відповідь на запрошення зайнятися сексом без пропозиції альтернативи може здатися грубим. Ви залишаєте партнера у незнанні: ні – це ні сьогодні? Ні ще тиждень? Взагалі ні? Я в чомусь завинив?

Натомість відповідь, яка має на увазі, що ви зацікавлені, але трохи пізніше, прийняти набагато простіше. "Наразі взагалі немає настрою. Давай вранці перед роботою, коли я добре висплюсь?".

Придумайте інший спосіб насолодитися близькістю

Просто тому, що вам сьогодні не до сексу, не означає, що вам не хочеться близькості з партнером. Дослідження показують, що у сексі люди, незалежно від статі, шукають не тільки задоволення фізіологічних потреб, а й заповнення потреби почуватися коханим, важливим та потрібним.

Можливо, сьогодні ви обійдетеся душевною розмовою, потримаєтеся за руку, пообіймаєтеся, просто пограєте в настільні ігри. Можливо, насправді партнеру потрібен не сам фізичний акт, а ваша увага та любов.

Не бійтеся бути чесними та вразливими з коханою людиною. Не вдавайте, що хочете сексу, коли вам його насправді не хочеться, але й не дозволяйте йому почуватися непотрібним.