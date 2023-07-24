Водночас інформація про сексуальне здоров'я – важлива частина анамнезу. Вона потрібна лікарю, щоб визначити рівень ризику деяких захворювань, необхідність скринінгу, вакцинації чи консультації щодо вибору контрацепції.

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Найчастіше про сексуальне життя запитують гінекологи та урологи, також про це можуть запитати ендокринологи, терапевти та сімейні лікарі.

Які питання лікар може поставити про ваше сексуальне життя

Ось кілька питань, які лікар може поставити на прийомі:

"Ви маєте статеве життя?"

"Яка контрацепція?"

"У скільки років був перший статевий контакт?"

"Скільки у вас сексуальних партнерів?"

"Чи були у вас інфекції, що передаються статевим шляхом?"

"Чи плануєте ви вагітність?"

"Чи відчуваєте біль під час сексу?"

Навіщо лікарі питають про секс

Навіть один статевий акт наражає людину на ризик заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Способи контрацепції також впливають на ризики інфекцій. Наприклад, при використанні чоловічих чи жіночих презервативів ризик менший, оскільки це бар'єрний метод контрацепції, а ось використання КОКів допоможе запобігти небажаній вагітності, але не захистить від інфекції.

Ранній початок статевого життя підвищує ризик заразитися ВПЛ, а деякі штами вірусу папіломи людини впливають на ризик виникнення раку шийки матки.

Більшість ІПСШ довгий час не викликає симптомів, і людина може не знати, що вона інфікована. Щоб не робити багато аналізів, а зробити лише ті, які справді необхідні, лікар збирає анамнез, у тому числі запитує людину про її сексуальне життя.

Хороший лікар пояснить, навіщо він ставить ті чи інші питання. Наприклад, ендокринолог може запитати про контрацепцію, щоб зрозуміти, чи приймаєте ви гормональні препарати.

Питання про статеве життя спрощують і роблять ефективніше діагностику, але якщо вони сильно бентежать, то на них можна не відповідати.