Влияние войны стало ощутимым для каждого: люди теряли свои дома, родных на войне, испытывали финансовые трудности, испытывали глубокую скорбь и тревогу от разлуки с близкими, сталкивались с трудностями адаптации в новых странах, переживали страх за собственную жизнь и жизнь близких. Некоторые столкнулись с разводами, другие же ежедневно подвергают себя опасности, борясь за свободу нашей земли.

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Агрессия со стороны России вызвала критическое ухудшение психологического состояния украинских граждан. Так, крупнейший медицинский сервис в Украине, Helsi, провел исследование состояния психического здоровья украинцев. Опрос, который проходил через приложение, включал вопросы не только о психическом здоровье, но и об опыте сотрудничества с психотерапевтами и психологами.

Сколько украинцев нуждаются в психологической поддержке

Согласно результатам, почти 54% респондентов имели опыт обращения за психотерапевтической помощью, в то время, как 46% не пытались улучшить свое психологическое состояние с помощью специалистов.

Сколько украинцев нуждаются в психологической поддержке / инфографика Helsi

Основными причинами, побудивших людей искать психотерапевтическую поддержку, были:

ощущение тревоги или стресса – 64,3%;

депрессия и плохое настроение – 59,5%;

трудности с адаптацией к изменениям – 21,4%;

проблемы в отношениях – 19%.

Какие услуги может предоставить украинская медицина для психологической поддержки

В ответ на растущую потребность в психологической помощи, правительство внедрило услугу психологической поддержки на первичном уровне медицинской помощи. Врачи имеют возможность оказывать помощь в учреждениях, где действует программа "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи". Этот пакет появился в ноябре 2022 года в Программе медицинских гарантий.

Семейный врач уже может посмотреть, нуждается ли человек в психологической поддержке. Мы разработали рекомендации, как себя вести, как самодиагностировать, как помочь себе, чтобы решить проблему с психоэмоциональным состоянием,

– рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Однако, прослеживается положительная динамика по снижению уровня стресса. Большинство опрошенных, а это 24% отметили, что уделили работе с психотерапевтом хотя бы месяц. 21% имел консультации со специалистом до 6 месяцев. Более года уделяют внимание своему психическому здоровью 14% опрошенных.



Сколько времени украинцы занимаются с психологами / инфографика Helsi

Помните, что обратиться к специалисту вы сможете как онлайн, так и прийти на консультацию. Обратиться к специалисту не является слабостью, а является заботой о своем психическом здоровье здесь и сейчас.

