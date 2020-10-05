Міжнародна група вчених досліджувала зразки крові, які 10 осіб здавали протягом 35 років і виявила, що "родичі" нового коронавірусу не створюють тривалу імунну відповідь.

Вчені проаналізували 513 зразків крові 10 учасників Амстердамського когортного дослідження (ACS) з ВІЛ-інфекції та СНІДу, яке почалося в 80-х роках з метою визначення факторів ризику і поширеності захворювання, пише nature.

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Всі добровольці здавали кров кожні три-шість місяців. Вчені повторно перевірили зразки на наявність чотирьох сезонних коронавірусів, відомих як HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 і HcoV-HKU1, а також антитіл, націлених на тверду оболонку білка, яка оточує РНК вірусу.

Команда виявила, що за досліджуваний період кожен учасник "підхопив" коронавіруси від 3 до 17 разів, причому повторне інфікування відбувалося вже через рік, а іноді через 6-9 місяців.

Чи стане коронавірус сезонною інфекцією

Ми побачили, що реінфекція характерна для всіх чотирьох сезонних коронавірусів і припускаємо, що це спільна риса для всіх коронавірусів людини, включаючи SARS-CoV-2,

– зазначили автори.

Вони додали, що поки немає ніяких даних про те, чи може новий коронавірус викликати повторне зараження так само часто, як і його не шкідливіші "родичі". Крім того, коливання рівня антитіл не говорять про те, що при повторному інфікуванні людина обов'язково захворіє. Не виключено, що виявленої кількості антитіл достатньо для перетворення гострого респіраторного захворювання в легкий нежить, вважають вчені.

В ході дослідження автори також переконалися в тому, що коронавірусні інфекції найчастіше активізуються в зимові місяці та припустили, що COVID-19 також стане сезонною інфекцією в перспективі.