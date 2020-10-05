Фахівці зі Шведського технологічного інституту виявили підвищену концентрацію COVID-19 в каналізаційній системі Стокгольма. Науковці вважають, це пов'язано зі зростанням захворюваності.

За останні два тижні концентрація коронавірусу в каналізаційній системі міста зросла удвічі, повідомляє AP.

До теми Новий пристрій виявляє коронавірус, рівень антитіл та важкість захворювання за 10 хвилин

У зв'язку з цим, рівень коронавірусної інфекції у стічних водах став таким самим, як і травні 2020 року.

У заяві Королівського технологічного інституту йдеться, що зростання захворюваності на COVID-19 за останні декілька тижнів відбивається й на стічних водах.

Тож збільшення кількості хворих не пов'язане з розширенням тестування.

Моя інтерпретація полягає в тому, що це останнє збільшення, безумовно, пов'язано зі збільшенням кількості інфікованих людей у суспільстві,

– заявила професорка Шведського технологічного інституту Сесілія Вільямс.

Зазначимо, що на момент написання статті Швеція повідомила про 94 283 випадки зараження коронавірусом та 5895 смертей внаслідок хвороби.