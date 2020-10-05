Чутливий сенсор виконує відразу три види тестувань на коронавірус. За 10 хвилин він дасть відповідь, чи інфіковані ви, чи є в крові або слині антитіла і наскільки серйозне у вас запалення.

Фахівці з Каліфорнійського технологічного інституту розробили новий пристрій для діагностики коронавірусу, який можна використовувати в домашніх умовах – для аналізу достатньо невеликої кількості слини чи крові, пише EurekAlert.

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Що відомо про пристрій

Сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex зроблений з графену, різновиду вуглецю.

Графенові структури реагують на антитіла, молекули імунної системи, чутливі до певних білків, які є на поверхні вірусу SARS-CoV-2.

Пристрій дозволяє виявити наявність самого вірусу; антитіл, вироблених організмом для боротьби з вірусом і хімічних маркерів запалення, які вказують на ступінь тяжкості інфекції COVID-19.



Сенсорний датчик швидко діагностує коронавірусну хворобу / Фото eurekalert.org

Перспектива масового застосування пристрою

Поки сенсор тестували тільки в лабораторії на невеликій кількості зразків слини і крові.

Попередні результати показали, що RapidPlex має високу точність. Втім, вченим потрібні масштабні випробування перш ніж дозволити застосування значній кількості людей.