Новий пристрій виявляє коронавірус, рівень антитіл та важкість захворювання за 10 хвилин
Чутливий сенсор виконує відразу три види тестувань на коронавірус. За 10 хвилин він дасть відповідь, чи інфіковані ви, чи є в крові або слині антитіла і наскільки серйозне у вас запалення.
Фахівці з Каліфорнійського технологічного інституту розробили новий пристрій для діагностики коронавірусу, який можна використовувати в домашніх умовах – для аналізу достатньо невеликої кількості слини чи крові, пише EurekAlert.
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Що відомо про пристрій
Сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex зроблений з графену, різновиду вуглецю.
Графенові структури реагують на антитіла, молекули імунної системи, чутливі до певних білків, які є на поверхні вірусу SARS-CoV-2.
Пристрій дозволяє виявити наявність самого вірусу; антитіл, вироблених організмом для боротьби з вірусом і хімічних маркерів запалення, які вказують на ступінь тяжкості інфекції COVID-19.
Сенсорний датчик швидко діагностує коронавірусну хворобу / Фото eurekalert.org
Перспектива масового застосування пристрою
Поки сенсор тестували тільки в лабораторії на невеликій кількості зразків слини і крові.
Попередні результати показали, що RapidPlex має високу точність. Втім, вченим потрібні масштабні випробування перш ніж дозволити застосування значній кількості людей.