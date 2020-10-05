Новое устройство обнаруживает коронавирус, уровень антител и тяжесть заболевания за 10 минут
Чувствительный сенсор выполняет сразу три вида тестирований на коронавирус. За 10 минут он даст ответ, инфицированы ли вы, есть ли в крови или слюне антитела и насколько серьезное у вас воспаление.
Специалисты из Калифорнийского технологического института разработали новое устройство для диагностики коронавируса, которое можно использовать в домашних условиях – для анализа достаточно небольшого количества слюны или крови, пишет EurekAlert.
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Что известно об устройстве
Сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex сделан из графена, разновидности углерода.
Графеновые структуры реагируют на антитела, молекулы иммунной системы, чувствительные к определенным белкам, которые есть на поверхности вируса SARS-CoV-2.
Устройство позволяет выявить наличие самого вируса; антител, выработанных организмом для борьбы с вирусом и химических маркеров воспаления, которые указывают на степень тяжести инфекции COVID-19.
Сенсорный датчик быстро диагностирует коронавирусную болезнь / Фото eurekalert.org
Перспектива массового применения устройства
Пока сенсор тестировали только в лаборатории на небольшом количестве образцов слюны и крови.
Предварительные результаты показали, что RapidPlex обладает высокой точностью. Впрочем, ученым нужны масштабные испытания, прежде чем разрешить применение значительному количеству людей.