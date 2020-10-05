Чувствительный сенсор выполняет сразу три вида тестирований на коронавирус. За 10 минут он даст ответ, инфицированы ли вы, есть ли в крови или слюне антитела и насколько серьезное у вас воспаление.

Специалисты из Калифорнийского технологического института разработали новое устройство для диагностики коронавируса, которое можно использовать в домашних условиях – для анализа достаточно небольшого количества слюны или крови, пишет EurekAlert.

Читайте также Как действовать при подозрении на COVID-19: В Минздраве напомнили о важности мобильных бригад

Что известно об устройстве

Сенсор SARS-CoV-2 RapidPlex сделан из графена, разновидности углерода.

Графеновые структуры реагируют на антитела, молекулы иммунной системы, чувствительные к определенным белкам, которые есть на поверхности вируса SARS-CoV-2.

Устройство позволяет выявить наличие самого вируса; антител, выработанных организмом для борьбы с вирусом и химических маркеров воспаления, которые указывают на степень тяжести инфекции COVID-19.



Сенсорный датчик быстро диагностирует коронавирусную болезнь / Фото eurekalert.org

Перспектива массового применения устройства

Пока сенсор тестировали только в лаборатории на небольшом количестве образцов слюны и крови.

Предварительные результаты показали, что RapidPlex обладает высокой точностью. Впрочем, ученым нужны масштабные испытания, прежде чем разрешить применение значительному количеству людей.