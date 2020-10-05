Специалисты из Шведского технологического института обнаружили повышенную концентрацию COVID-19 в канализационной системе Стокгольма. Ученые считают, это связано с ростом заболеваемости.

За последние две недели концентрация коронавируса в канализационной системе города выросла вдвое, сообщает AP.

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В связи с этим, уровень коронавирусной инфекции в сточных водах стал таким же, как и мае 2020 года.

В заявлении Королевского технологического института говорится, что рост заболеваемости COVID-19 за последние несколько недель отражается и на сточных водах.

Поэтому увеличение количества больных не связано с расширением тестирования.

Моя интерпретация заключается в том, что это последнее увеличение, безусловно, связано с увеличением числа инфицированных людей в обществе,

– заявила профессор Шведского технологического института Сесилия Уильямс.

Отметим, что на момент написания статьи Швеция сообщила о 94 283 случаях заражения коронавирусом и 5895 смертей в результате болезни.