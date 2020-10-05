Международная группа ученых исследовала образцы крови, которые 10 человек сдавали в течение 35 лет и обнаружила, что "родственники" нового коронавирус не создают длительную иммунный ответ.

Ученые проанализировали 513 образцов крови 10 участников Амстердамского когортного исследования (ACS) по ВИЧ-инфекции и СПИДу, которое началось в 80-х годах с целью определения факторов риска и распространенности заболевания, пишет nature.

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Все добровольцы сдавали кровь каждые три-шесть месяцев. Ученые повторно проверили образцы на наличие четырех сезонных коронавирусов, известных как HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HcoV-HKU1, а также антител, нацеленных на твердую оболочку белка, которая окружает РНК вируса.

Команда обнаружила, что за исследуемый период каждый участник "подхватил" коронавирусы от 3 до 17 раз, причем повторное инфицирование происходило уже через год, а иногда через 6-9 месяцев.

Станет ли коронавирус сезонной инфекцией

Мы увидели, что реинфекция характерна для всех четырех сезонных коронавирусов и предполагаем, что это общая черта для всех коронавирусов человека, включая SARS-CoV-2,

– отметили авторы.

Они добавили, что пока нет никаких данных о том, может ли новый коронавирус вызвать повторное заражение так же часто, как и его не более вредные "родственники". Кроме того, колебания уровня антител не говорят о том, что при повторном инфицировании человек обязательно заболеет. Не исключено, что обнаруженного количества антител достаточно для превращения острого респираторного заболевания в легкий насморк, считают ученые.

В ходе исследования авторы также убедились в том, что коронавирусные инфекции чаще всего активизируются в зимние месяцы и предположили, что COVID-19 также станет сезонной инфекцией в перспективе.