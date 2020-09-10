Ризик виникнення раку легенів високий не лише у людей, які викурюють пачку цигарок в день. Щобільше, не обов'язково курити щодня.

Покурювати за компанію кілька разів на тиждень цілком достатньо, пише Study Finds.

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Соціальним курінням називають таку форму шкідливої ​​звички, при якій людина викурює менш як 10 сигарет в день.

У тому числі якщо це відбувається тільки на вечірках і за компанію.

Виявилося, що ризик раку смерті у соціальних курців не набагато менше, ніж в активних — тих, хто викурює 20 і більше.

За словами вчених, скорочення кількості сигарет і перехід на електронні не завжди знижує ризик для здоров'я.

Це дослідження ґрунтується на даних із 18 730 жителів США середнім віком 61 рік. Випробовуваних відстежували в середньому 17 років. За цей період 649 людей померли через респіраторні захворювання, тоді як 650 померли від раку легенів.

Що стосується некурців у цій вибірці, то лише 1,8% померли від респіраторного захворювання та 0,6% від раку легенів.

Тим часом 3,3% курців, які курять, померли від хвороб легенів і 4,7% від раку легенів.