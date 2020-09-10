Риск возникновения рака легких высок не только у людей, которые выкуривают пачку сигарет в день. Более того, не обязательно курить каждый день.

Покуривать за компанию несколько раз в неделю вполне достаточно, пишет Study Finds.

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Социальным курением называют такую форму вредной привычки, при которой человек выкуривает менее 10 сигарет в день.

В том числе если это происходит только на вечеринках и за компанию.

Оказалось, что риск рака смерти у социальных курильщиков не намного меньше, чем у активных — тех, кто выкуривает 20 и более.

По словам ученых, сокращение количества сигарет и переход на электронные не всегда снижает риск для здоровья.

Это исследование основано на данных из 18 730 жителей США в среднем возрасте 61 год. Испытуемых отслеживали в среднем 17 лет. За этот период 649 человек умерли из-за респираторных заболеваний, в то время как 650 умерли от рака легких.

Что касается некурящих в этой выборке, то только 1,8% умерли от респираторного заболевания и 0,6% от рака легких.

Между тем 3,3% курильщиков, курящих в социальных сетях, умерли от болезней легких и 4,7% от рака легких.