Сколько сигарет в день могут стать причиной рака легких
Риск возникновения рака легких высок не только у людей, которые выкуривают пачку сигарет в день. Более того, не обязательно курить каждый день.
Покуривать за компанию несколько раз в неделю вполне достаточно, пишет Study Finds.
Читайте также Легкие, поврежденные курением, могут полностью заживать: исследование
Социальным курением называют такую форму вредной привычки, при которой человек выкуривает менее 10 сигарет в день.
В том числе если это происходит только на вечеринках и за компанию.
Оказалось, что риск рака смерти у социальных курильщиков не намного меньше, чем у активных — тех, кто выкуривает 20 и более.
По словам ученых, сокращение количества сигарет и переход на электронные не всегда снижает риск для здоровья.
Это исследование основано на данных из 18 730 жителей США в среднем возрасте 61 год. Испытуемых отслеживали в среднем 17 лет. За этот период 649 человек умерли из-за респираторных заболеваний, в то время как 650 умерли от рака легких.
Что касается некурящих в этой выборке, то только 1,8% умерли от респираторного заболевания и 0,6% от рака легких.
Между тем 3,3% курильщиков, курящих в социальных сетях, умерли от болезней легких и 4,7% от рака легких.