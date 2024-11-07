За даними попередніх досліджень, регулярний і достатній сон є одним із ключових факторів, що впливають на здоров'я. Зокрема, нерегулярний графік сну підвищує ризик розвитку діабету, особливо у тих, хто спить понад вісім годин на добу. При цьому лише 15% людей у всьому світі вдається дотримуватися нормального режиму сну та отримувати достатню кількість відпочинку, пише 24 Канал з посиланням на The Journal of Positive Psychology.

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Нове дослідження сну

Спеціалісти з Університету Бейлора у США визначили, скільки хвилин сну потрібно додати або скоротити, щоб людина помітила зміни у своєму стані. Автори дослідження провели експеримент за участю 90 молодих людей, яких випадковим чином поділили на три групи.

Протягом одного робочого тижня перша група лягала спати раніше, друга — дотримувалася звичного режиму, а третя – пізніше. Цикл їхнього сну і бадьорості відстежувався за допомогою актиграфії. Також досліджувалося, як тривалість відпочинку впливає на психоемоційний стан, фізичне здоров'я та відчуття вдячності, яке учасники фіксували у щоденнику.

Наскільки потрібно збільшити сон, щоб почуватись краще

Учасники, які спали більше, відзначали значне поліпшення свого стану, більшу стійкість до стресів, активну постановку цілей і часте відчуття вдячності. Цей позитивний ефект проявлявся при збільшенні тривалості сну в середньому на 46 хвилин за ніч.

Водночас ті, хто спав менше, зіткнулися з негативними наслідками. Скорочення сну в середньому на 37 хвилин за ніч призводило до погіршення настрою, зниження життєвої стійкості та зменшення відчуття щастя і вдячності.

Якісний і повноцінний сон (7 – 9 годин) важливий не лише для індивідуального здоров'я, але й для суспільства в цілому. Експеримент показав, що після хорошого відпочинку люди стають більш готовими надавати допомогу іншим.