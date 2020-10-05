Система охорони здоров'я зараз у напруженій ситуації. Зокрема, проблеми можуть виникнути зі зростанням кількості хворих на COVID-19 та потребою їх госпіталізації.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 жовтня, пише 24 канал.

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Скільки ковідних хворих перебуває в лікарнях

За словами Степанова, на сьогодні кількість пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарнях складає 16 745 або з підтвердженим діагнозом, або підозрою на коронавірусну хворобу.

Якщо далі буде продовжуватися таке стрімке зростання, в нас можуть виникнути проблеми при певній кількості хворих,

– зазначив Степанов.

При такій кількості хворих, тобто понад 4 тисячі, у МОЗ вважають ситуацію напруженою, але не критичною.

Яку максимальну кількість ліжок можуть виділити

Зараз в Україні для хворих на коронавірус передбачено 37 тисяч ліжок, максимально цю кількість можуть збільшити до 50.

Це пов'язано з тим, що ліжка, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онкохворих чи з пологових будинків – забирати не можна.

До слова, у вересні МОЗ оновило алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Госпіталізовують наразі пацієнтів:

З тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;

З онкологічними захворюваннями;

З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

З декомпенсованим цукровим діабетом;

З тяжкими алергічними хворобами;

З імуносупресивними станами;

З аутоімунними захворюваннями;

З нирковою недостатністю.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу