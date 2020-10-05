Скільки максимально ліжок можуть виділити для хворих на коронавірус
Система охорони здоров'я зараз у напруженій ситуації. Зокрема, проблеми можуть виникнути зі зростанням кількості хворих на COVID-19 та потребою їх госпіталізації.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 жовтня, пише 24 канал.
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Скільки ковідних хворих перебуває в лікарнях
За словами Степанова, на сьогодні кількість пацієнтів, які перебувають безпосередньо в лікарнях складає 16 745 або з підтвердженим діагнозом, або підозрою на коронавірусну хворобу.
Якщо далі буде продовжуватися таке стрімке зростання, в нас можуть виникнути проблеми при певній кількості хворих,
– зазначив Степанов.
При такій кількості хворих, тобто понад 4 тисячі, у МОЗ вважають ситуацію напруженою, але не критичною.
Яку максимальну кількість ліжок можуть виділити
Зараз в Україні для хворих на коронавірус передбачено 37 тисяч ліжок, максимально цю кількість можуть збільшити до 50.
Це пов'язано з тим, що ліжка, які відведені під лікування інфарктів, інсультів, онкохворих чи з пологових будинків – забирати не можна.
До слова, у вересні МОЗ оновило алгоритм госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
Госпіталізовують наразі пацієнтів:
- З тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем;
- З онкологічними захворюваннями;
- З цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;
- З тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
- З декомпенсованим цукровим діабетом;
- З тяжкими алергічними хворобами;
- З імуносупресивними станами;
- З аутоімунними захворюваннями;
- З нирковою недостатністю.
Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу