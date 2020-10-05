Система здравоохранения сейчас в напряженной ситуации. В частности, проблемы могут возникнуть с ростом числа больных COVID-19 и потребностью их госпитализации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября, пишет 24 канал.

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Сколько ковидных больных находится в больницах

По словам Степанова, на сегодня количество пациентов, которые находятся непосредственно в больницах составляет 16 745 или с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.

Если дальше будет продолжаться такой стремительный рост, у нас могут возникнуть проблемы при определенном количестве больных,

– отметил Степанов.

При таком количестве больных, то есть более 4 тысяч, в Минздраве считают ситуацию напряженной, но не критической.

Какое максимальное количество кроватей могут выделить

Сейчас в Украине для больных на коронавирус предусмотрено 37 тысяч коек, максимально это количество могут увеличить до 50.

Это связано с тем, что кровати, которые отведены под лечение инфарктов, инсультов, онкобольных или из роддомов забирать нельзя.

К слову, в сентябре Минздрав обновил алгоритм госпитализации пациентов с COVID-19.

Госпитализируют пациентов:

С тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

С онкологическими заболеваниями;

С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;

С тяжелым течением артериальной гипертензии;

С декомпенсированным сахарным диабетом;

С тяжелыми аллергическими болезнями;

С иммуносупрессивными состояниями;

С аутоиммунными заболеваниями;

С почечной недостаточностью.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19/ Инфографика: 24 канала