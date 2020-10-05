Сколько максимально коек могут выделить для больных коронавирусом
Система здравоохранения сейчас в напряженной ситуации. В частности, проблемы могут возникнуть с ростом числа больных COVID-19 и потребностью их госпитализации.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 октября, пишет 24 канал.
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Сколько ковидных больных находится в больницах
По словам Степанова, на сегодня количество пациентов, которые находятся непосредственно в больницах составляет 16 745 или с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус.
Если дальше будет продолжаться такой стремительный рост, у нас могут возникнуть проблемы при определенном количестве больных,
– отметил Степанов.
При таком количестве больных, то есть более 4 тысяч, в Минздраве считают ситуацию напряженной, но не критической.
Какое максимальное количество кроватей могут выделить
Сейчас в Украине для больных на коронавирус предусмотрено 37 тысяч коек, максимально это количество могут увеличить до 50.
Это связано с тем, что кровати, которые отведены под лечение инфарктов, инсультов, онкобольных или из роддомов забирать нельзя.
К слову, в сентябре Минздрав обновил алгоритм госпитализации пациентов с COVID-19.
Госпитализируют пациентов:
- С тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- С онкологическими заболеваниями;
- С цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсанции;
- С тяжелым течением артериальной гипертензии;
- С декомпенсированным сахарным диабетом;
- С тяжелыми аллергическими болезнями;
- С иммуносупрессивными состояниями;
- С аутоиммунными заболеваниями;
- С почечной недостаточностью.
Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19/ Инфографика: 24 канала