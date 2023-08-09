Нові дані показали, що ця межа дещо нижча. Виявилось, достатньо проходити 5 тисяч кроків щодня, щоб відчути позитивний вплив на організм.

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Аналіз даних понад 226 000 людей по всьому світу показав, що 4 тисячі кроків достатньо, щоб знизити ризик передчасної смерті з різних причини. Тоді як понад 2300 кроків вистачить, щоб відбувся позитивний вплив на серце і судини.

Цікаво! Дослідники переконують, що чим більше кроків ви робите, тим більше переваг для здоров'я. Кожна додаткова 1 000 кроків понад 4 000 знижує ризик передчасної смерті на 15%.

Чи впливає стать та вік на показники

Вчені з Лодзького медичного університету в Польщі та Школи медицини Університету Джона Гопкінса в США виявили, що попри те, що користь від ходьби відчувають люди різної статі та віку, незалежно від місця проживання, найбільші переваги можуть відчути люди віком до 60 років.

Ми повинні пояснювати пацієнтам, що зміна способу життя, включаючи дієту і фізичні вправи, можуть бути настільки ж, а то й більш ефективними у зниженні серцево-судинного ризику і продовженні життя, як от ліки,

— зазначив професор Мацей Банах з Лодзького університету.

Малорухливість проблема сучасного світу

За даними ВООЗ, недостатня фізична активність є причиною 3,2 мільйона смертей щороку, це четверта найпоширеніша причина у світі.

Річ у тім, що недостатня активність може сповільнити ваш метаболізм і вплинути на ріст і силу м'язів. А це провокує проблеми зі спиною.

Насправді для того, би залишатись активним, не обов'язково бігати на стадіоні чи ходити до спортзалу, достатньо робити перерви на роботі, займатись домашніми справами, обирати магазин, який розташований трохи далі вашого дому, піднятись пішки, а не ліфтом. Словом, будь-яка активність – зарахується вам.

Регулярні прогулянки також є дуже важливими. Тож, увечері перед сном вийдіть пройтись.

Користь ходьби

Ходьба сприяє зниженню рівня артеріального тиску, зміцненню кісток, підвищує рівень енергії, а також забезпечує вас ендорфінами. Як бонус – ходьба допоможе вам підтримувати здорову вагу.

Серед інших переваг — покращення психічного здоров'я та можливість провести час подалі від екранів та інших відволікаючих чинників.

Ходьба підходить "майже всім", оскільки вона мало впливає на суглоби та м'язи. Тож, якщо ви боїтесь бігати з цієї причини, ходьба – ідеальний варіант.