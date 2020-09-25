За оптимістичним сценарієм, ефективна вакцина проти коронавірусу з'явиться у 2021 році. Нині розробники вже отримують попередні замовлення на постачання від різноманітних країн.

Всесвітньовідомий український генетик Олександр Коляда в ефірі "Свобода слова зі Славіком Шустером" заявив, що очікувати вакцину у відкритому продажі до середини до 2021 року не варто, повідомляє 24 канал.

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Так, сама вакцина може з'явитися й раніше. Але, ймовірніше за все, перші партії будуть розподілені по групах ризику. Тобто серед тих людей, які мають найвищі ризики заразитися або отримати важкі ускладнення.

Якою буде ціна вакцини проти COVID-19

Коляда розповів, що ціна, по якій США передплатили вакцину, становить 10 доларів за дозу. Звісно, деякі вакцини вимагають повторного введення. Але навіть у цьому випадку це досить доступна сума.

Загалом, попередні ціни від усіх розробників коливаються від 8 до 15 доларів за одну дозу препарату.

Зазначимо, що поки що найбільші успіхи під час досліджень показали: