Сколько будет стоить вакцина против COVID-19
По оптимистическому сценарию, эффективная вакцина против коронавируса появится в 2021 году. Сейчас разработчики уже получают предварительные заказы на поставку от различных стран.
Всемирно известный украинский генетик Александр Коляда в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил, что ожидать вакцину в открытой продаже к середине 2021 года не стоит, сообщает 24 канал.
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Да, сама вакцина может появиться и раньше. Но, вероятнее всего, первые партии будут распределены по группам риска. То есть среди тех людей, которые имеют высокие риски заразиться или получить тяжелые осложнения.
Какой будет цена вакцины против COVID-19
Коляда рассказал, что цена, по которой США подписали вакцину, составляет 10 долларов за дозу. Конечно, некоторые вакцины требуют повторного введения. Но даже в этом случае это достаточно доступная сумма.
В общем, предварительные цены от всех разработчиков колеблются от 8 до 15 долларов за одну дозу препарата.
Отметим, что пока наибольшие успехи во время исследований показали:
- три вакцины китайского производства;
- вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.