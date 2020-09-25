По оптимистическому сценарию, эффективная вакцина против коронавируса появится в 2021 году. Сейчас разработчики уже получают предварительные заказы на поставку от различных стран.

Всемирно известный украинский генетик Александр Коляда в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил, что ожидать вакцину в открытой продаже к середине 2021 года не стоит, сообщает 24 канал.

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Да, сама вакцина может появиться и раньше. Но, вероятнее всего, первые партии будут распределены по группам риска. То есть среди тех людей, которые имеют высокие риски заразиться или получить тяжелые осложнения.

Какой будет цена вакцины против COVID-19

Коляда рассказал, что цена, по которой США подписали вакцину, составляет 10 долларов за дозу. Конечно, некоторые вакцины требуют повторного введения. Но даже в этом случае это достаточно доступная сумма.

В общем, предварительные цены от всех разработчиков колеблются от 8 до 15 долларов за одну дозу препарата.

Отметим, что пока наибольшие успехи во время исследований показали: