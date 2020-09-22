У бюджеті мають закласти гроші на створення сучасної лабораторії, у якій розроблятимуть вакцини. Відповідну вимогу президент Зеленський висунув уряду.

У біолабораторії мають виробляти українські вакцини

У біологічній лабораторії повинні працювати найкращі українські науковці. Про це глава держави заявив під час селекторної наради з представниками Кабміну, інформує Офіс Президента.

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У президента питання до МОЗ через освоєння коштів

Під час наради президент просив пояснити очільника МОЗ Максима Степанова, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів ШВЛ. З майже 3 мільярдів гривень, які призначили на придбання засобів захисту та забезпечення лабораторій МОЗ, освоїли лише 514 мільйонів.

Також, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень.

Вже у жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніка в них – ні,

– повідомив Зеленський.

Зеленський казав, що Україна готова до виробництва вакцини

Зазначимо, що під час офіційного візиту до Австрії, президент Зеленський вкотре наголосив на тому, що Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу. За його словами, країна має для цього всі необхідні потужності. З пропозицією вже виступили два приватні підприємства. Глава держави висловив сподівання, що вакцина буде готова у 2021 році.