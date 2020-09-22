В бюджете должны заложить деньги на создание современной лаборатории, в которой будут разрабатывать вакцины. Соответствующее требование президент Зеленский выдвинул правительству.

В биолаборатории должны производить украинские вакцины

В биологической лаборатории должны работать лучшие украинские ученые. Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания с представителями Кабмина, информирует Офис Президента.

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У президента вопрос к Минздраву из-за освоения средств

Во время совещания президент просил объяснить главу Минздрава Максима Степанова, почему до сих пор не потрачено 100 миллионов гривен на закупку аппаратов ИВЛ. Из почти 3 миллиардов гривен, которые назначили на приобретение средств защиты и обеспечения лабораторий Минздрава, освоили лишь 514 миллионов.

Также, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц.

Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техника в них – нет,

– сообщил Зеленский.

Зеленский говорил, что Украина готова к производству вакцины

Отметим, что во время официального визита в Австрию, президент Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса. По его словам, страна имеет для этого все необходимые мощности. С предложением уже выступили два частных предприятия. Глава государства выразил надежду, что вакцина будет готова в 2021 году.