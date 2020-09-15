Во время рабочего визита в Австрию, Владимир Зеленский обсудил меры по предотвращению распространения коронавируса с Федеральным президентом страны Александром Ван дер Белленом.

Стороны обсуждали координацию международных усилий по медицинской и социальной защите граждан, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса. По его словам, страна имеет для этого все необходимые мощности.

Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы постоянно предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году,

– заявил Зеленский.

К слову, в Австрии разрабатывают вакцину против коронавируса. Биотехнологическая компания APEIRON Biologics AG создала препарат под названием APN01. По словам разработчиков, он может блокировать заражение клеток коронавирусом SARS-CoV-2.

Ранние исследования прошли успешно. После введения препарата в органоид, вирусная нагрузка снизилась в 1000-5000 раз.

Но пока наибольшие успехи во время исследований показали: