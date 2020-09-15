Під час робочого візиту в Австрію, Володимир Зеленський обговорив заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу з Федеральним президентом країни Александром Ван дер Белленом.

Сторони обговорювали координації міжнародних зусиль для медичного та соціального захисту громадян, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми Розраховуйте на нас: Зеленський заявив, що Україна готова до виробництва вакцини проти COVID-19

Зеленський вкотре наголосив на тому, що Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу. За його словами, країна має для цього всі необхідні потужності.

Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено. Ми постійно пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже у 2021 році,

– заявив Зеленський.

До слова, в Австрії розробляють вакцину проти коронавірусу. Біотехнологічна компанія APEIRON Biologics AG створила препарат під назвою APN01. За словами розробників, він може блокувати зараження клітин коронавірусом SARS-CoV-2.

Ранні дослідження пройшли успішно. Після введення препарату в органоїд, вірусне навантаження знизилось в 1000-5000 разів.

Але поки що найбільші успіхи під час досліджень показали: