Дослідити це питання взялись науковці з Австралії, результати опубліковані у журналі Science. Так, для людини енерговитрати під час вагітності становлять близько 50 тисяч харчових калорій.

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Раніше вчені ввжали, що більша частина енергії, яка бере участь у розмноженні, накопичується в плоді. Та нові дані свідчать, що у плоді зберігається 4% витрат енергії, а 96% – енерговитрати, яких потребує безпосередньо організм жінки.

Скільки енергії витрчає організм на вагітність і що на це впливає

Учені зібрали дані щодо енерговитрат на відтворення 81 виду – від комах до змій і кіз. І виявилось, що розмір тварини впливає на те, скільки енергії їй потрібно для відтворення.

Наприклад, коловертки потребують менше мільйонної частки калорії, щоб вивести одне потомство. Тоді як білохвоста лань для народження дитинчати витрачає понад 112 тисяч калорій.

Цікаво. Метаболізм виду має свою роль у процесі енерговитрат. Теплокровні ссавці споживають втричі більше енергії, ніж рептилії та інші холоднокровні тварини такого ж розміру.

Крім того, важливою характеристикою є тип вагітності у тварин. Наприклад, змії, які відкладають яйця, споживають набагато менше енергії, ніж живородні представниці виду.

Крім енерговитрат на "підживлення" ембріона, багато видів також мають плаценту для передачі поживних речовин.