Ранньою ознакою вагітності є вироблення гормону хоріонічного гонадотропіну людину (ХГЛ). Рівень ХГЛ починає зростати, як тільки запліднена яйцеклітина імплантується в матку.

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Хоріонічний гонадотропін людини починає виділятися на 6 – 8 день після зачаття.

Щоб визначити кількість хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) в організмі, достатньо зробити домашній тест на вагітність. Тести на наявність ХГЛ в сечі доступні в аптеках без рецепта лікаря.

Водночас визначити рівень ХГЛ можна і за допомогою аналізу крові на бета-хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ).

Детальні про тести на вагітність

За словами гінекологині, тест на вагітність можна робити з першого дня затримки вранці. А щоб переконатися, чи буде отримано однаковий результат, варто зробити 2 тести на вагітність.

Втім важливо знати, якщо зробити тест занадто рано – можливий негативний результат навіть якщо жінка вагітна.

Довідка. ХГЛ потребує часу для накопичення в організмі. На ранніх термінах організм вагітної виробляє більше гормону щодня. Це підвищує ймовірність того, що тест на вагітність покаже позитивний результат.

Тобто, якщо тест на вагітність зроблено занадто рано, він може бути негативним навіть при можливій вагітності. Тож, якщо ви отримали негативний результат, а менструація так і не настала, ви можете також здати кров на бета-ХГЛ.

Різниця між домашніми тестами на вагітність полягає у їх чутливості. Деякі з них можуть бути більш чутливими та давати позитивний результат (виявляти ХГЛ у сечі) раніше, ніж інші – виявити вагітність до затримки. Однак для найточнішого результату краще робити тест після затримки менструації.