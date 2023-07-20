В якій позі найпростіше досягнути оргазму

Гінекологи з приватної американської клініки New H Medical дійшли до висновку, що гетеросексуальним жінкам найпростіше досягти оргазму у місіонерській позі, підклавши під свій таз подушку.

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У цьому положенні під час сексу кровотік у кліторі збільшується найінтенсивніше. Вони вивчили фізіологічні показники кровотоку за допомогою сканера УЗД, доки пара добровольців займалася сексом у п'яти популярних позах по десять хвилин.

Дослідження показало, що найнеефективніша поза – доггі-стайл.

Які існують види оргазму

Жіночий оргазм зазвичай поділяють на кліторальний, вагінальний та анальний. Однак, згідно з оглядом 2014 року, вагінального оргазму не існує. Вчені зазначають, що жінкам недостатньо проникнення – для отримання оргазму потрібна стимуляція клітора.

Простіше кажучи, жінка може досягти оргазму при мастурбації або під час сексу з проникненням, якщо при цьому партнер стимулює головку клітора пальцями.