Переформулюємо сучасною мовою: після сексу тваринам і людям може бути сумною. Негативні посткоїтальні емоції, або посткоітальна меланхолія, хоча б раз накривали приблизно 40% людей.
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Чому від сексу сумно
Цю меланхолію можна приховати, відвертаючи обличчя у темряві. Можна щедро розділити смуток із партнером. Наука поки не знає, як вона обирає жертву і чому торкається когось своєю прохолодною долонею.
Вчені виділили три види посткоїтальної меланхолії:
- Партнер більш відсторонений, ніж ти хотів би.
- Партнер ближче, ніж ти хотів би, але відсторонитися не вдається.
- Ти турбуєшся, що про тебе подумали.
Перший вид більш властивий жінкам, другий – чоловікам. Третій – тривога за свою репутацію – універсальний.
Добре, якби ніхто ні про що не шкодував, але так не виходить. Тому варто нагадати перший закон сексу: все складно, похмуро, неясно – ніби схиляєшся над темною водою і слухаєш її обіцянки та погрози, і дуже хочеш стрибнути, незважаючи ні на що.
Але секс робить людей і щасливими
Національне бюро економічних досліджень США проаналізувало сексуальну активність 16 тисяч дорослих американців та виявило:
- Люди, в житті яких є секс, щасливіші за тих, у кого його немає. Незалежно від орієнтації.
- Найщасливіші люди, у яких був один партнер за минулий рік.
- Високий дохід не обіцяє більше сексу чи статевих партнерів.
- Помітно нещасніші ті, хто будь-коли платив за секс або зраджував у шлюбі.
- Небажаний секс не робить щасливішим ні чоловіків, ні жінок.
Тому не відмовляйтеся від нього, а спробуйте розібратись, чому у вас виникають ті, чи інші емоції.