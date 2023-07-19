Переформулюємо сучасною мовою: після сексу тваринам і людям може бути сумною. Негативні посткоїтальні емоції, або посткоітальна меланхолія, хоча б раз накривали приблизно 40% людей.

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Чому від сексу сумно

Цю меланхолію можна приховати, відвертаючи обличчя у темряві. Можна щедро розділити смуток із партнером. Наука поки не знає, як вона обирає жертву і чому торкається когось своєю прохолодною долонею.

Вчені виділили три види посткоїтальної меланхолії:

  1. Партнер більш відсторонений, ніж ти хотів би.
  2. Партнер ближче, ніж ти хотів би, але відсторонитися не вдається.
  3. Ти турбуєшся, що про тебе подумали.

Перший вид більш властивий жінкам, другий – чоловікам. Третій – тривога за свою репутацію – універсальний.

Добре, якби ніхто ні про що не шкодував, але так не виходить. Тому варто нагадати перший закон сексу: все складно, похмуро, неясно – ніби схиляєшся над темною водою і слухаєш її обіцянки та погрози, і дуже хочеш стрибнути, незважаючи ні на що.

Але секс робить людей і щасливими

Національне бюро економічних досліджень США проаналізувало сексуальну активність 16 тисяч дорослих американців та виявило:

  • Люди, в житті яких є секс, щасливіші за тих, у кого його немає. Незалежно від орієнтації.
  • Найщасливіші люди, у яких був один партнер за минулий рік.
  • Високий дохід не обіцяє більше сексу чи статевих партнерів.
  • Помітно нещасніші ті, хто будь-коли платив за секс або зраджував у шлюбі.
  • Небажаний секс не робить щасливішим ні чоловіків, ні жінок.

Тому не відмовляйтеся від нього, а спробуйте розібратись, чому у вас виникають ті, чи інші емоції.