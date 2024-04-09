Це свіже дослідження про наслідки куріння канабісу під час вагітності представили на конгресі Європейської психіатричної асоціації, що проходив з 6 по 9 квітня.

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Нове дослідження марихуани

У рамках цього дослідження група вчених з Університету Кертіна (Австралія) аналізував дані понад 222 тисяч пар матерів і дітей, народжених в австралійському штаті Новий Південний Уельс у період з січня 2003 року до грудня 2005 року. Вони порівняли ці дані з інформацією з медичних реєстрів, що містять інформацію про споживання канабісу матерями під час вагітності та подальші порушення нервово-психічного розвитку у їхніх дітей.

Куріння марихуани під час вагітності шкодить дитині

За допомогою статистичного аналізу, вчені виявили, що у дітей, чиї матері курили марихуану під час вагітності, ймовірність розвитку розладу дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) та розладів аутистичного спектра була на 98% та 94% вищою, ніж у дітей, які внутрішньоутробно не піддавалися впливу канабісу. Крім того, у дітей "курців" на 50% частіше виявляли порушення розумового розвитку.

На додаток, дослідники виявили, що якщо матері, які курили марихуану, також курили тютюн, шкідливий вплив посилювався: вже високий ризик РДУГ, аутизму та розумової відсталості у дітей зростав ще вищим.

Результати дослідження також показали, що діти, які зазнали впливу канабіс внутрішньоутробно, частіше народжувалися передчасно і мали малу вагу при народженні, що додатково збільшувало можливість порушення їх нервово-психічного розвитку.

У Європейській психіатричній асоціації це дослідження назвали унікальним та зазначили, що воно надає комплекснішу картину потенційних ризиків, пов'язаних зі споживанням канабісу в період вагітності. Медичні працівники висловили тривогу щодо популярності марихуани серед молодих жінок у Європейському Союзі, включаючи вагітних. Лікарі закликали посилити просвітницьку роботу, спрямовану на підвищення обізнаності майбутніх матерів щодо наслідків куріння марихуани.