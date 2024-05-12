Ранним признаком беременности является выработка гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Уровень ХГЧ начинает расти, как только оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в матку.
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Хорионический гонадотропин человека начинает выделяться на 6 – 8 день после зачатия.
Чтобы определить количество хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в организме, достаточно сделать домашний тест на беременность. Тесты на наличие ХГЧ в моче доступны в аптеках без рецепта врача.
В то же время определить уровень ХГЧ можно и с помощью анализа крови на бета-хорионический гонадотропин (бета-ХГЧ).
Подробно о тестах на беременность
По словам гинеколога, тест на беременность можно делать с первого дня задержки утром. А чтобы убедиться, будет ли получен одинаковый результат, стоит сделать 2 теста на беременность.
Впрочем важно знать, если сделать тест слишком рано – возможен отрицательный результат даже если женщина беременна.
То есть, если тест на беременность сделано слишком рано, он может быть отрицательным даже при возможной беременности. Поэтому, если вы получили отрицательный результат, а менструация так и не наступила, вы можете также сдать кровь на бета-ХГЧ.
Разница между домашними тестами на беременность заключается в их чувствительности. Некоторые из них могут быть более чувствительными и давать положительный результат (выявлять ХГЧ в моче) раньше, чем другие – выявить беременность до задержки. Однако для точного результата лучше делать тест после задержки менструации.