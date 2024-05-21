Исследовать этот вопрос взялись ученые из Австралии, результаты опубликованы в журнале Science. Так, для человека энергозатраты во время беременности составляют около 50 тысяч пищевых калорий.

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Ранее ученые считали, что большая часть энергии, которая участвует в размножении, накапливается в плоде. И новые данные свидетельствуют, что в плоде сохраняется 4% затрат энергии, а 96% – энергозатраты, в которых нуждается непосредственно организм женщины.

Сколько энергии тратит организм на беременность и что на это влияет

Ученые собрали данные по энергозатратам на воспроизводство 81 вида – от насекомых до змей и коз. И оказалось, что размер животного влияет на то, сколько энергии ему нужно для воспроизведения.

Например, коловратки требуют менее миллионной доли калории, чтобы вывести одно потомство. Тогда как белохвостая лань для рождения детеныша тратит более 112 тысяч калорий.

Интересно. Метаболизм вида имеет свою роль в процессе энергозатрат. Теплокровные млекопитающие потребляют втрое больше энергии, чем рептилии и другие холоднокровные животные такого же размера.

Кроме того, важной характеристикой является тип беременности у животных. Например, змеи, которые откладывают яйца, потребляют гораздо меньше энергии, чем живородящие представительницы вида.

Помимо энергозатрат на "подпитку" эмбриона, многие виды также имеют плаценту для передачи питательных веществ.