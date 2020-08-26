Психологічна травма, яка викликана смертю близької людини, триває в чотири рази довше, ніж вважалося раніше.

Дані нового дослідження Австралійського національного університету були опубліковані в журналі PLOS ONE.

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У дослідженні були проаналізовані дані й показники здоров'я, отримані в результаті обстеження 26515 австралійців, з яких 9586 осіб пережили смерть близької людини.

Скорбота довше впливає на життя людей

За словами авторів дослідження їхня робота показала, що люди в скорботі за померлою близькою людиною, страждали від значного погіршення фізичного і психічного здоров'я, емоційної нестабільності та недостатньої соціалізації.

Смерть близької людини, з якою рано чи пізно зіткнеться більшість з нас, не сприймається настільки ж серйозно роботодавцями, лікарями й суспільством в цілому. В результаті люди в скорботі залишаються без підтримки, якої так потребують протягом тривалого і складного періоду їх життя,

– зазначили автори дослідження..

Вони закликали лікарів і політиків переосмислити підхід до розв'язання проблем людей, які втратили близьких