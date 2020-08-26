Психологическая травма, вызванная смертью близкого человека, продолжается в четыре раза дольше, чем считалось ранее.

Данные нового исследования Австралийского национального университета были опубликованы в журнале PLOS ONE.

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В исследовании были проанализированы данные и показатели здоровья, полученные в результате обследования 26 515 австралийцев, из которых 9 586 человек пережили смерть близкого человека.

Скорбь дольше влияет на жизнь людей

По словам авторов исследования их работа показала, что люди в скорби по умершему близкому человеку, страдали от значительного ухудшения физического и психического здоровья, эмоциональной нестабильности и недостаточной социализации.

Смерть близкого человека, с которым рано или поздно столкнется большинство из нас, не воспринимается столь же серьезно работодателями, врачами и обществом в целом. В результате люди в скорби остаются без поддержки, которой так нуждаются в течение длительного и сложного периода их жизни,

– отметили авторы исследования.

Они призвали врачей и политиков переосмыслить подход к решению проблем людей, потерявших близких