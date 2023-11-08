Тут потрібно зрозуміти, що секс – це не перегони, не потрібно гнатись за "розрядкою", а навпаки краще відключити усі обмеження і насолоджуватись кожною хвилиною процесу. Чим більше контролю – тим менша імовірність отримати оргазм.

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Вчені провели дослідження за участі 645 жінок, середній вік яких становив 30 років. Експеримент тривав вісім тижнів.

Результати дослідження

У результаті науковці встановили, що для досягнення оргазму у середньому потрібно 13,41 хвилини. Втім, самого лише статевого акту для цього мало – потрібні і інші сексуальні дії, у тому числі активність і зміна позицій.

Також встановлено, що 17% учасниць ніколи не відчували оргазму. Втім, причини не були метою дослідження.

Як жінкам посилити задоволення від сексу

Передусім потрібно не забувати про прелюдію. Вона має бути такою, як вам подобається. Говоріть із партнером відверто, не поспішайте та насолодіться поцілунками перш ніж перейти безпосередньо до статевого контакту.

Наступне, що слід пам'ятати, це важливість стимуляції клітора. Уже давно розвіяно міф про кліторальний чи оргазм від проникнення. Клітор – це єдиний орган, який відповідає за насолоду, а тому варто цим користуватись.

Навчіться самі, а тоді навчіть партнера тому, як подобається саме вам і проблем із досягненням оргазу – не буде.