На шкірі людини коронавірус може зберігати свою заразність до 9 годин. Це в чотири рази довше, ніж грип.

Це з'ясували вчені з Університету префектури Кіото в Японії, пише Clinical Infectious Diseases.

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В ході лабораторних експериментів вони протестували шкіру померлих людей, яка досить часто застосовується в хірургії при пересадках.

З'ясувалося, що на цій поверхні вірус зберігався аж до 9 годин поспіль. А вірус грипу близько – 2 годин.

Як проходило дослідження

Вчені взяли шкіру померлої людини за 24 години до проведення експериментів. Це було зроблено для того, щоб уникнути зараження здорових добровольців.

Клітини шкіри були змішані зі зразками коронавірусу і вірусу грипу, який також поширюється повітряно-крапельним і контактним шляхом.

Яке це має значення

Японські вчені вважають, що інформація про життєздатність коронавірусу на шкірі буде покладена в основу розробки нових методів профілактики контактного зараження.

Це також демонструє, наскільки важлива гігієна рук і обробка інших поверхонь. Стабільність вірусу SARS-CoV-2 на людській шкірі залишалася відносно невідомою для науки. І ось тепер вчені згенерували модель безпечного відтворення цього вірусу для клінічних досліджень.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу