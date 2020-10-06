На коже человека коронавирус может сохранять свою заразность до 9 часов. Это в четыре раза дольше, чем грипп.

Это выяснили ученые из Университета префектуры Киото в Японии, пишет Clinical Infectious Diseases.

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В ходе лабораторных экспериментов они протестировали кожу умерших людей, которая довольно часто применяется в хирургии при пересадках.

Выяснилось, что на этой поверхности вирус сохранялся вплоть до 9 часов подряд. А вирус гриппа около – 2 часов.

Как проходило исследование

Ученые взяли кожу умершего человека за 24 часа до проведения экспериментов. Это было сделано для того, чтобы избежать заражения здоровых добровольцев.

Клетки кожи были смешаны с образцами коронавируса и вирусами гриппа, который распространяется воздушно-капельным и контактным путем.

Какое это имеет значение

Японские ученые считают, что информация о жизнеспособность коронавируса на коже будет положена в основу разработки новых методов профилактики контактного заражения.

Это также демонстрирует, насколько важна гигиена рук и обработка других поверхностей. Стабильность вируса SARS-CoV-2 на человеческой коже оставалась относительно неизвестной для науки. И вот теперь ученые сгенерировали модель безопасного воспроизводства этого вируса для клинических исследований.

Риск заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала