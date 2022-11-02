Ситуація з коронавірусом в Україні
Серед них 273 медичних працівники та 1641 дитина. До лікарень госпіталізували 3900 людей з коронавірусом, від захворювання за тиждень померло 179 осіб.
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Також протягом минулого тижня більше людей одужало, ніж захворіло – 29 413. Раніше, з 17 по 23 жовтня, було зафіксовано 16 908 випадків коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 312 632 осіб;,
- одужало – 5 155 465 особи,
- летальних випадків – 110 186,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.
Вакцинація проти коронавірусу
Водночас 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19 за звітний тиждень. З усіх проведених щеплень у цей період 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 166 425 особи, з них дві дози отримали 15 356 041 особа, першу бустерну дозу – 2 673 652 особа, другу бустерну дозу – 105 931. Важливо, що майже 810 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу,
– зазначили в МОЗ.
Також у відомстві наголосили на необхідності вакцинації, щоб захистити від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
Пронози щодо коронавірусу в Україні: дивитись відео