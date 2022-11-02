Ситуация с коронавирусом в Украине

Среди них 273 медицинских работника и 1641 ребенок. В больницы госпитализировали 3900 человек с коронавирусом, от заболевания через неделю умерло 179 человек.

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Также в течение прошлой недели больше людей поправилось, чем заболело – 29 413. Ранее, с 17 по 23 октября, было зафиксировано 16 908 случаев коронавирусной болезни.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 312 632 человек;

поправилось – 5 155 465 человека,

летальных исходов – 110 186,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 32 707 848.

Вакцинация против коронавируса

В то же время 99 204 человека вакцинировались против COVID-19 за отчетную неделю. Из всех проведенных прививок в этот период 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.

С начала вакцинальной кампании привито 16 166 425 человек, из них две дозы получили 15 356 041 человек, первую бустерную дозу – 2 673 652 человека, вторую бустерную дозу – 105 931. Важно, что почти 810 тыс. человек не получили вторую дозу, более 12,7 млн – первую бустерную дозу,

– отметили в Минздраве.

Также в ведомстве отметили необходимость вакцинации, чтобы защитить от рисков госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни.

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