Ситуація із коронавірусом в місті Коломия, що на Івано-Франківщині, дуже складна. Там 8 лікарів і 2 керівники інфекційної лікарні захворіли на COVID-19. Однак зараз ситуація покращилась.

Майже всі хворі медки видужали й поступово повертаються на роботу. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Коломиї Ігор Слюзар. І додав, що загалом, в інфекційній лікарні Коломиї працюють 17 лікарів.

До теми У Коломиї в інфекційній майже всі лікарі захворіли на коронавірус

Він пояснив, що інфекційна лікарня в Коломиї підписала контракт з НАЗК щодо боротьби з коронавірусом лише у вересні 2020 року.

В серпні та на початку вересня було значне падіння по показниках захворюваності. Відтак – мала кількість хворих. Ця лікарня працювала з COVID-19 без контракту ще у квітні – березні,

– заявив мер Коломиї.

Але всі лікарі були забезпечені засобами індивідуального захисту ще з квітня 2020 року, оскільки виділяли гроші з міського бюджету та працювали волонтери, зазначив міський голова.

Чому захворіли лікарі

Він пояснив, що проблема сталася лише з лікарями, бо, ймовірно, вірус занесли ззовні, оскільки з хворими вони контактують в спорядженні. І до того ж молодший медперсонал не захворів.

Станом на 23 жовтня отримали вже 7 негативних тестів. Практично всі здорові. В цей час нових пацієнтів не приймали. Загалом складних випадків у той час не було.

Завантаженість лікарень

"Зараз завантаження лікарень складає 32 – 33%. Вільних ліжок є вдосталь. Але 1 лікар мусив ургентно працювати цілодобово. З понеділка працюватиме вже 5 лікарів. Лікарню за потреби можна довантажувати", – пояснив мер Коломиї.

Забезпечення медзакладу. Як пояснив Слюзар, облдержадміністрація міста надала 1 ШВЛ і коштом міського бюджету купили 2 апарати ШВЛ. Постачання кисню є для 40 з 60 ліжок. На меті є забезпечити киснем всі ліжка.

Довідка. За останні 3 дні в Коломиї на коронавірус захворіли 60 людей, зазначив мер міста.