Ситуация с коронавирусом в городе Коломыя на Ивано-Франковщине очень сложная. Там 8 врачей и 2 руководителя инфекционной больницы заболели COVID-19. Однако сейчас ситуация улучшилась.

Почти все больные медики выздоровели и постепенно возвращаются на работу. Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Коломыи Игорь Слюзар. И добавил, что в целом в инфекционной больнице Коломыи работают 17 врачей.

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Он пояснил, что инфекционная больница в Коломые подписала контракт с НАПК по борьбе с коронавирусом только в сентябре 2020 года.

В августе и начале сентября было значительное падение по показателям заболеваемости. Следовательно малое количество больных. Эта больница работала с COVID-19 без контракта еще в апреле – марте,

– заявил мэр Коломыи.

Но все врачи были обеспечены средствами индивидуальной защиты еще с апреля 2020 года, поскольку выделяли деньги из городского бюджета и работали волонтеры, отметил городской голова.

Почему заболели врачи

Он пояснил, что проблема произошла только с врачами, потому что, вероятно, вирус занесли извне, поскольку с больными они контактируют в снаряжении. И к тому же младший медперсонал не заболел.

По состоянию на 23 октября получили уже 7 негативных тестов. Практически все здоровы. В это время новых пациентов не принимали. В целом сложных случаев в то время не было.

Загруженность больниц

"Сейчас загрузка больниц составляет 32–33%. Свободных мест достаточно. Но 1 врач должен был ургентно работать круглосуточно. С понедельника будет работать уже 5 врачей. Больницу при необходимости можно подгружать", – пояснил мэр Коломыи.

Обеспечение медучреждения. Как пояснил Слюзар, облгосадминистрация города предоставила 1 ИВЛ и за счет городского бюджета купили 2 аппарата ИВЛ. Поставка кислорода для 40 из 60 кроватей. Целью является обеспечить кислородом все кровати.

Справка. За последние 3 дня в Коломые коронавирусом заболели 60 человек, отметил мэр города.

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